لجنة انتخابات عجلون تؤكد جاهزية الكوادر لإنجاح العملية الانتخابية

وأضاف أبو أحمده ، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إخضاع المشاركين لبرنامج تدريبي مكثف من قبل المعهد التدريبي لدى الهيئة المستقلة للانتخاب بالتنسيق مع دائرة عجلون الانتخابية، يتضمن التعريف بمهام وآليات عمل لجان الاقتراع والفرز.
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