لجنة انتخابات عجلون تؤكد جاهزية الكوادر لإنجاح العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الانتخابات في عجلون هاشم أبو أحمده، إن اللجنة عملت على تدريب رؤساء لجان الاقتراع والفرز والكوادر لمدة يومين للمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس النواب.

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