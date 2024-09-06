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لجنة انتخابات عجلون تؤكد جاهزية الكوادر لإنجاح العملية الانتخابية

خلوة الاقتراع في الانتخابات
انتخابات
الجمعة، 06-09-2024 10:33 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس لجنة الانتخابات في عجلون هاشم أبو أحمده، إن اللجنة عملت على تدريب رؤساء لجان الاقتراع والفرز والكوادر لمدة يومين للمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس النواب.

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وأضاف أبو أحمده ، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم إخضاع المشاركين لبرنامج تدريبي مكثف من قبل المعهد التدريبي لدى الهيئة المستقلة للانتخاب بالتنسيق مع دائرة عجلون الانتخابية، يتضمن التعريف بمهام وآليات عمل لجان الاقتراع والفرز.

 
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