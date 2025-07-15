لجنة بلدية إربد: العمل جارٍ على تحسين الخدمات في جميع المناطق

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية تعمل بجد لتحقيق التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع التركيز على تحسين الواقع الخدمي في مختلف مناطق المدينة.

اضافة اعلان



وشدد العزام، خلال لقائه عددا من وجهاء مخيم إربد، على أن البلدية تسعى لحل مشكلة البسطات وتنظيمها بشكل حضاري، مشيرا إلى قطع شوط مهم في المفاوضات مع أصحاب أراض وسط السوق التجاري لتخصيصها لأصحاب البسطات الحقيقيين، على أن تكون المواقع المقترحة قريبة من أماكنهم الحالية لتجنب الإضرار بمصادر رزقهم.



وفيما يتعلق بمشروع "حسبة الجورة"، أوضح العزام، أن التأخير في تنفيذه يعود لأخطاء في المخططات الهندسية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أزمة مالية في البلدية.



وأشار إلى التزام البلدية بدعم الأندية الرياضية في المدينة، باعتبار ذلك من مسؤولياتها الأساسية، مستشهدا بتسهيل الإجراءات المتعلقة بصالة نادي الجليل، ومؤكدا استعداد البلدية للنظر بجدية في طلبات الأندية الأخرى.