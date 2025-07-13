لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية

وأرسلت البلدية مجموعة من الرسائل النصية لتذكير أصحاب الالتزامات بأهمية السداد .
جدير بالذكر أن البلدية الآن تدار من قبل رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان بعد قرار حكومي سابق بحل المجالس البلدية أصدره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في 7 تموز 2025 .
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