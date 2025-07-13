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لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية

بلدية الزرقاء
بلدية الزرقاء
 
الأحد، 13-07-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري- دعت بلدية الزرقاء اليوم المكلفين غير الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) إلى المبادرة فورًا بتسديد المبالغ المستحقة، تفاديًا لأي إجراءات قانونية محتملة.اضافة اعلان


وأرسلت البلدية مجموعة من الرسائل النصية لتذكير أصحاب الالتزامات بأهمية السداد .

جدير بالذكر أن البلدية الآن تدار من قبل رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان بعد قرار حكومي سابق بحل المجالس البلدية أصدره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في 7 تموز 2025 .
 
 
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