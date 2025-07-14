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لجنة بلدية بني عبيد تعقد اجتماعها الأول

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 08:23 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة بلدية بني عبيد اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس البلدية، بعد أداء أعضائها اليمين القانونية.

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وبحسب بيان للبلدية اليوم الاثنين، أكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد الدكتور علاء عبابنة خلال الاجتماع، أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك للنهوض بواقع الخدمات البلدية وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف مناطق لواء بني عبيد.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي شملت عدداً من القضايا التنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى وضع خطة مبدئية لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع الأولويات التنموية للبلدية.


وأكد المجتمعون التزامهم بالعمل الجاد والمسؤول، وحرصهم على التواصل المستمر مع المجتمع المحلي والاستماع إلى احتياجات المواطنين، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة، والعمل على تقديم الخدمات ذات الأولوية بما يعزز من مستوى الخدمة العامة.

 
 
gnews

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أخبار محلية لجنة بلدية بني عبيد تعقد اجتماعها الأول



 
 





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