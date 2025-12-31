لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

06:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759270 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نفذت لجنة تراث مدينة عمان، برئاسة أمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، يرافقه مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه، ونائب مدير المدينة لقطاع الأشغال العامة في أمانة عمان الكبرى المهندس نبيل الجريري، إلى جانب عدد من المختصين والمهندسين من كلا القطاعين، زيارة ميدانية شاملة إلى موقع جبل القلعة الأثري، وذلك لمتابعة سير العمل في المشاريع التطويرية المقترحة، وبحث سبل إدراج المواقع الأثرية في المدينة على قائمة التراث العالمي. اضافة اعلان





وتندرج أعمال هذه اللجنة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مكانة مدينة عمان على قائمة التراث العالمي، وتأكيدًا على التزام الحكومة، ممثلة بوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى، بالحفاظ على الإرث الحضاري للمملكة وتطويره، بما يسهم في ترسيخ مكانة المواقع الأثرية كوجهات سياحية عالمية، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية والأثرية.



وأكد الخضير، خلال الجولة التفقدية، ضرورة التنسيق الفعّال والمستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان أن تكون المشاريع التطويرية داعمة للحماية الأثرية والتراثية للموقع، وأن أي عمل يجب أن يتم بطريقة لا تتعارض مع القيمة التاريخية والأثرية للمواقع، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف إدراج المواقع الأثرية في عمان على قائمة التراث العالمي.



وبيّن أن العمل التكاملي بين وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى يشكّل ركيزة أساسية في إنجاح المشاريع التطويرية، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار، وتعزيز استدامة المواقع الأثرية، وإبراز الإرث الحضاري لمدينة عمان بأسلوب يحافظ على أصالته ويواكب المعايير الدولية المعتمدة.



من جانبه، استعرض الدكتور أبو دنه نتائج أعمال التنقيبات الأثرية التي نفذتها مديرية آثار محافظة العاصمة في موقع جبل القلعة الأثري، مؤكدًا دور الدائرة المحوري في الإشراف الفني على كافة الأعمال الأثرية والتطويرية.



وبيّن ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة في استخدام الآليات بالقرب من الجدران الأثرية والتراثية، لضمان سلامة المكتشفات الأثرية والحفاظ على النسيج العمراني للموقع.



من جهته، أوضح المهندس الجريري أن الأمانة تعمل على دراسة حضرية شاملة لمحيط جبل القلعة، حيث تأخذ بعين الاعتبار الطابع الحضري والنسيج التراثي القائم، مؤكدًا أهمية مشروع التلفريك المقترح، وضرورة أخذ مراحل تنفيذه الإنشائية بعين الاعتبار قبل إعداد المسارات السياحية، لضمان التكامل بين المشروعين.



وقدم المدير التنفيذي لتطوير أحياء عمان والمسارات السياحية في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد أبو زيتون، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة للشؤون الفنية باسم المحاميد، عرضًا مفصلًا حول خطط تطوير المسارات السياحية المقترحة، والتي تهدف إلى ربط جبل القلعة بوسط المدينة والمدرج الروماني الأثري، بما في ذلك مشروع تطوير شارع هشام خير وتحويله إلى شارع سياحي عبر توسعة الأرصفة، ومناقشة تطوير واجهات المحال التجارية وأحكام البناء في محيط الموقع، وإعادة تأهيل موقع سبيل الحوريات وإدراجه ضمن المسار السياحي، وإعادة تأهيل حديقة الشلال الملاصقة لموقع جبل القلعة الأثري.



وفي سياق متصل، قام أمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير، يرافقه مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه، بزيارة تفقدية إلى موقع جبل القلعة الأثري ومتحف الآثار الأردني، للاطلاع على كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزوار، ومدى سلامة المعالم الأثرية داخل الموقع.



وشملت الزيارة الاستماع من القائمين على الموقع إلى مستوى رضا الزوار عن الخدمات المقدمة، إلى جانب اللقاء مع عدد من الزوار الأجانب والمحليين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وانطباعاتهم حول موقع جبل القلعة، والمواقع السياحية والأثرية في الأردن بشكل عام.

تم نسخ الرابط





