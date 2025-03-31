لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر نيسان الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار (25) فلسا/لتر لكل منهم.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلسا/لتر بدلا من (885) فلسا/لتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1085) فلسا/لتر بدلا من (1110) فلسا/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (680) فلسا/لتر بدلا من (705) فلسات/لتر.
كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلسا/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر
-
الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الفطر السعيد وسط أجواء من الفرحِ والسرور
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5: استقبلنا 62 حالة باليوم الأول من العيد
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا
-
الزرقاء: انسيابية الحركة المرورية بفضل الإجراءات الاستباقية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس
-
ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد
-
نمو سياح المبيت وزوار اليوم الواحد من العرب خلال شهرين