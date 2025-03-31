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لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 31-03-2025 04:58 م
الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 نيسان المقبل).اضافة اعلان


واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر نيسان الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار (25) فلسا/لتر لكل منهم.

وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلسا/لتر بدلا من (885) فلسا/لتر وسعر بنزين أوكتان 95 ليصبح (1085) فلسا/لتر بدلا من (1110) فلسا/لتر ، وتخفيض سعر السولار ليصبح (680) فلسا/لتر بدلا من (705) فلسات/لتر.

كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلسا/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
 
gnews

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تعبيرية

أخبار محلية لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

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