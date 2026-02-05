لجنة توصيات حقوق الإنسان تناقش مسودة الخطة التنفيذية للاستعراض الدوري الشامل

ويهدف الاجتماع إلى مشاركة آخر المستجدات ذات الصلة بسير إعداد وتطوير خطة إنفاذ التوصيات مع أعضاء اللجنة، والتوافق على أولويات ومقترحات وأنشطة واقعية وعملية قابلة للتنفيذ تراعي الإمكانات المؤسسية، وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الحوار البناء مع مختلف الشركاء من المؤسسات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش
-
شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية
-
"بني عبيد" و"الموقر" و"القصر" ألوية الثقافة لعام 2026
-
التربية: 63.6% نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي
-
البلبيسي تبحث تعزيز التعاون في بناء القدرات والتدريب مع منصة "إيه بوليتيكال"
-
وزير الأشغال: لجنة فنية لحصر أضرار المنخفضات على الطرق الزراعية في مأدبا
-
"المواصفات والمقاييس" تتعامل مع 203 آلاف بيان جمركي العام الماضي
-
الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية