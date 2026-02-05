الخميس 2026-02-05 06:55 م

لجنة توصيات حقوق الإنسان تناقش مسودة الخطة التنفيذية للاستعراض الدوري الشامل

علم الأردن
علم الاردن
 
الخميس، 05-02-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعا لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان، في مقر رئاسة الوزراء، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2026-2029، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.

اضافة اعلان


ويهدف الاجتماع إلى مشاركة آخر المستجدات ذات الصلة بسير إعداد وتطوير خطة إنفاذ التوصيات مع أعضاء اللجنة، والتوافق على أولويات ومقترحات وأنشطة واقعية وعملية قابلة للتنفيذ تراعي الإمكانات المؤسسية، وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس.


وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الحوار البناء مع مختلف الشركاء من المؤسسات الرسمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

العيسوي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحويان وأبو الريش

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني

شعار منظمة الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

ن

أخبار محلية شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية

انخفاض على أسعار الذهب محلياً

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

"جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور

أخبار الشركات "جورامكو" توقع اتفاقية شراكة لمدة خمس سنوات مع خطوط طيران كوندور لأول مرة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2026

75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025

أخبار الشركات 75.5 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2025



 






الأكثر مشاهدة