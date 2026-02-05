لجنة توصيات حقوق الإنسان تناقش مسودة الخطة التنفيذية للاستعراض الدوري الشامل

الوكيل الإخباري- عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعا لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان، في مقر رئاسة الوزراء، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2026-2029، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.

ويهدف الاجتماع إلى مشاركة آخر المستجدات ذات الصلة بسير إعداد وتطوير خطة إنفاذ التوصيات مع أعضاء اللجنة، والتوافق على أولويات ومقترحات وأنشطة واقعية وعملية قابلة للتنفيذ تراعي الإمكانات المؤسسية، وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس.