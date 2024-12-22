لجنة توصي باتخاذ إجراءات للحد من التلوث البيئي بوادي ناطفة بإربد

وقال رئيس اللجنة، مساعد محافظ إربد، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) التي شاركت اللجنة بكشفها على وادي ناطفة، إن اللجنة أوعزت لشركة مياه اليرموك بالعمل من خلال مقاول على صيانة مناهل الصرف الصحي في حرم الوادي وإغلاقها بطريقة تحد من تكرر الاعتداء والعبث بها الذي تسبب بمكرهة صحية وانتشار الحشرات، إضافة الى تكليف أحد كوادر الشركة بحراسة الموقع مع عمل حاجز لمنع دخول صهاريج النضح أو آليات طرح الأنقاض وتركيب كاميرات مراقبة في الموقع.
وبين أن الإدارة الملكية لحماية البيئة ستكثف دورياتها لضبط المخالفين للأنظمة البيئية والصحية، ومخاطبة إدارة الترخيص باشتراط ترخيص مركبات صهاريج نضح المياه العادمة بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني وفقا للشروط البيئية.
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