لجنة توصي باتخاذ إجراءات للحد من التلوث البيئي بوادي ناطفة بإربد

الوكيل الإخباري- أوصت لجنة مشتركة شكلها محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات للحد من الأضرار البيئية والصحية في وادي ناطفة، إثر تعمد صهاريج نضح إفراغ حمولاتها من المياه العادمة في مجرى الوادي والعبث بمناهل الصرف الصحي والتسبب بفيضانها.

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وقال رئيس اللجنة، مساعد محافظ إربد، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) التي شاركت اللجنة بكشفها على وادي ناطفة، إن اللجنة أوعزت لشركة مياه اليرموك بالعمل من خلال مقاول على صيانة مناهل الصرف الصحي في حرم الوادي وإغلاقها بطريقة تحد من تكرر الاعتداء والعبث بها الذي تسبب بمكرهة صحية وانتشار الحشرات، إضافة الى تكليف أحد كوادر الشركة بحراسة الموقع مع عمل حاجز لمنع دخول صهاريج النضح أو آليات طرح الأنقاض وتركيب كاميرات مراقبة في الموقع.