لجنة زكاة الرمثا توزع مساعدات غذائية

وقال مدير أوقاف لواء الرمثا، الشيخ عمر الحموري، إن توزيع المساعدات جاء ضمن خطة هدفت إلى إيصال الدعم لمستحقيه بكل عدالة وشفافية، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل على الأسر العفيفة.
وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ معاني التضامن والتراحم بين أبناء المجتمع، مشيدا بجهود القائمين على لجنة الزكاة والمتبرعين وأهل الخير الذين كان لعطائهم الأثر الكبير في إنجاح هذه الحملة.
وأشار إلى أن لجان الزكاة التابعة لمديرية أوقاف لواء الرمثا مستمرة في تنفيذ برامجها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، داعيا المحسنين إلى مواصلة دعم صندوق الزكاة ليبقى رافدا أساسيا في خدمة الأسر المحتاجة ورعايتها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد
-
مجلس مفوضي إقليم البترا يواصل تنظيم اليوم المفتوح لتعزيز التواصل مع المواطنين
-
الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
-
الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة
-
الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا
-
الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
-
توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة