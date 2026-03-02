الإثنين 2026-03-02 05:32 م

لجنة زكاة الرمثا توزع مساعدات غذائية

الوكيل الإخباري- وزعت لجنة زكاة وصدقات لواء الرمثا الرئيسة، اليوم الاثنين، مساعدات وطرودا غذائية على الأسر المستفيدة، بلغت قيمتها 5573 دينارا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الأسر المحتاجة والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير أوقاف لواء الرمثا، الشيخ عمر الحموري، إن توزيع المساعدات جاء ضمن خطة هدفت إلى إيصال الدعم لمستحقيه بكل عدالة وشفافية، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل على الأسر العفيفة.


وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ معاني التضامن والتراحم بين أبناء المجتمع، مشيدا بجهود القائمين على لجنة الزكاة والمتبرعين وأهل الخير الذين كان لعطائهم الأثر الكبير في إنجاح هذه الحملة.


وأشار إلى أن لجان الزكاة التابعة لمديرية أوقاف لواء الرمثا مستمرة في تنفيذ برامجها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، داعيا المحسنين إلى مواصلة دعم صندوق الزكاة ليبقى رافدا أساسيا في خدمة الأسر المحتاجة ورعايتها.

 
 


