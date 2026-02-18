لجنة زكاة الرمثا توزع 10 آلاف دينار على الأسر المستفيدة

12:59 م

الوكيل الإخباري- وزعت لجنة زكاة وصدقات لواء الرمثا الرئيسية 10 آلاف دينار على الأسر المستفيدة من لجنة الزكاة، وذلك بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الأسر المحتاجة والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها. اضافة اعلان





وجرى توزيع المبالغ بحضور مدير أوقاف لواء الرمثا الشيخ عمر الحموري، تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بحضور رئيس قسم الزكاة مأمون الرمضان ورئيس اللجنة وأعضائها إلى جانب ممثلين عن الشرطة المجتمعية.



وأكد الحموري، أن عملية التوزيع جاءت ضمن استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان الفضيل وتجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي وتعزيزا لدور لجان الزكاة في مساندة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر المبارك.



وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على لجان الزكاة وما يقدمونه من وقت وجهد في خدمة الفئات المستهدفة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق رسالة المديرية وتوجيهات الوزارة في خدمة المجتمع وتعزيز معاني التكافل والتراحم بين أبنائه.



