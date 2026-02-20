لجنة زكاة سهل حوران توزّع 8200 دينار على الأسر المستفيدة

وجرى التوزيع، بحضور مندوب مدير أوقاف لواء الرمثا الشيخ مأمون الرمضان، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية ورئيس اللجنة ومجموعة من الأعضاء.
وأكد الرمضان، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامجها الخيرية التي تنفذها مع حلول شهر رمضان المبارك، تعزيزًا لقيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، وتعزيزًا لدور لجان الزكاة في مساندة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر المبارك.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على لجان الزكاة، وما يقدمونه من وقت وجهد في خدمة الفئات المستهدفة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق رسالة المديرية وتوجيهات الوزارة في خدمة المجتمع وتعزيز معاني التكافل والتراحم بين أبنائه.
