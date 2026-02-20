لجنة زكاة سهل حوران توزّع 8200 دينار على الأسر المستفيدة

الوكيل الإخباري- وزعت لجنة زكاة سهل حوران، مساعدات مالية بقيمة 8200 دينار على الأسر المستفيدة من لجنة الزكاة، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر المحتاجة والتخفيف من الأعباء المعيشية عليها خلال الشهر الفضيل.

وجرى التوزيع، بحضور مندوب مدير أوقاف لواء الرمثا الشيخ مأمون الرمضان، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية ورئيس اللجنة ومجموعة من الأعضاء.



وأكد الرمضان، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامجها الخيرية التي تنفذها مع حلول شهر رمضان المبارك، تعزيزًا لقيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، وتعزيزًا لدور لجان الزكاة في مساندة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر المبارك.