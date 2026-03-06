الجمعة 2026-03-06 02:47 م

لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا تقيم حفل إفطار للأيتام

لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا تقيم حفل إفطار للأيتام
لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا تقيم حفل إفطار للأيتام
 
الجمعة، 06-03-2026 01:12 م
الوكيل الإخباري-  نظّمت لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا مساء أمس، حفل إفطار رمضاني للأيتام، بحضور مساعد متصرف لواء بصيرا، راجح الخلفات، وعدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع المحلي، ومتطوعين وداعمين.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإفطار في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها الدين الإسلامي، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وأشار الخلفات خلال الحفل، إلى الجهود التي تبذلها لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا في رعاية الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، مشيداً بدور العمل الخيري والتطوعي في تعزيز روح التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت اللجنة أن إقامة هذا الإفطار تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الخيرية التي تنفذها خلال شهر رمضان، والتي تستهدف الأيتام والأسر العفيفة في اللواء، سعياً لتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وإحياء قيم العطاء والتكافل.

وفي ختام الحفل عبّر الأطفال الأيتام عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية التي أسهمت في رسم البسمة على وجوههم، فيما ثمّنت اللجنة دعم المتبرعين والمحسنين الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح هذا النشاط الخيري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

عربي ودولي الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

صافرات الإنذار تدوي في المملكة

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسواق ومال تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

أسواق ومال أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

عربي ودولي السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى

عربي ودولي شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى



 






الأكثر مشاهدة