لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا تقيم حفل إفطار للأيتام

01:12 م

نظّمت لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا مساء أمس، حفل إفطار رمضاني للأيتام، بحضور مساعد متصرف لواء بصيرا، راجح الخلفات، وعدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع المحلي، ومتطوعين وداعمين.





ويأتي هذا الإفطار في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها الدين الإسلامي، خاصة في هذا الشهر الفضيل.



وأشار الخلفات خلال الحفل، إلى الجهود التي تبذلها لجنة زكاة وصدقات لواء بصيرا في رعاية الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة، مشيداً بدور العمل الخيري والتطوعي في تعزيز روح التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.



من جانبها، أكدت اللجنة أن إقامة هذا الإفطار تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الخيرية التي تنفذها خلال شهر رمضان، والتي تستهدف الأيتام والأسر العفيفة في اللواء، سعياً لتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وإحياء قيم العطاء والتكافل.



وفي ختام الحفل عبّر الأطفال الأيتام عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية التي أسهمت في رسم البسمة على وجوههم، فيما ثمّنت اللجنة دعم المتبرعين والمحسنين الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح هذا النشاط الخيري.







