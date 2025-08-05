لجنة في لواء البادية الشمالية الغربية لمراقبة السماد العضوي غير المعالج

وقالت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللجنة جاءت لمتابعة تنفيذ خطة مكافحة الذباب المنزلي وأهمية الرقابة على مصادر السماد العضوي غير المعالج ضمن مزارع الإنتاج النباتية.
وبينت أن اللجنة الرقابية الدورية المشكلة قامت بجولة موسعة على عدد من مزارع الإنتاج النباتي في لواء البادية الشمالية الغربية لمتابعة تواجد السماد العضوي غير المعالج في المزارع، مؤكدة بأنه سيكون هناك جولات دورية لتغطية جميع مزارع الإنتاج النباتي في اللواء.
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