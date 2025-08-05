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لجنة في لواء البادية الشمالية الغربية لمراقبة السماد العضوي غير المعالج

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 08:24 م
الوكيل الإخباري-  شكلت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، بالتعاون مع متصرفية اللواء، لجنة رقابية لمتابعة تواجد السماد العضوي غير المعالج في المزارع.اضافة اعلان


وقالت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن اللجنة جاءت لمتابعة تنفيذ خطة مكافحة الذباب المنزلي وأهمية الرقابة على مصادر السماد العضوي غير المعالج ضمن مزارع الإنتاج النباتية.

وبينت أن اللجنة الرقابية الدورية المشكلة قامت بجولة موسعة على عدد من مزارع الإنتاج النباتي في لواء البادية الشمالية الغربية لمتابعة تواجد السماد العضوي غير المعالج في المزارع، مؤكدة بأنه سيكون هناك جولات دورية لتغطية جميع مزارع الإنتاج النباتي في اللواء.
 
 
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