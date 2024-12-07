لجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الخليج العربي

وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، ضرورة تبادل الخبرات وبناء الشراكات التجارية والترويج للصادرات والخدمات بشكل قطاعي وبالتناوب بين الدول.
وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، شدد الجانبان على أهمية إقامة معارض متخصصة تتزامن مع زيارات الوفود التجارية، بما يتيح فرصا مباشرة لعقد شراكات ثنائية بين رجال الأعمال.
كما أكدا أهمية تشبيك شركات ووكلاء السياحة الخليجية مع نظرائهم الأردنيين لتعزيز التعاون السياحي واستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفت الجانبان الى أهمية التوأمة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشارا إلى أهمية إعادة تفعيل مجالس الأعمال المشتركة بين أعضاء مجلس الاتحاد والقطاع الخاص الأردني لتعزيز التواصل وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كلا الجانبين والسعي إلى إقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة.
كما تم الاتفاق على عقد النسخة الثانية المقبلة من المؤتمر في مدينة العقبة، إلى جانب تنظيم معرض لعرض المنتجات والسلع والخدمات الأردنية والخليجية، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
كما تم الاتفاق على دراسة جدوى إنشاء شركة تساهم فيها غرف التجارة في الأردن ودول الخليج العربي لإقامة وتملك المشاريع.
وناقش المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وحمل شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي"، آفاق التعاون والاستثمار بالعديد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي توفرها المملكة.
وشكل المؤتمر منصة لاستعراض آفاق تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الكثير من الاستثمارات الخليجية بالمملكة بقطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واشتمل المؤتمر على جلسات متخصصة ذات علاقة بالقطاعات التي يتمتع الأردن بها بنقاط قوة وبخاصة السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعات الإبداعية والطاقة.
بترا
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