الأربعاء 2025-12-24 10:38 م

لجنة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في جرش

جانب من الجولات التفقدية
الأربعاء، 24-12-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري- شكل محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، اليوم الأربعاء، لجنة برئاسته وعضوية مجلس الخدمات المشتركة وشرطة جرش وحماية البيئة والأشغال والبلديات ولجنة السلامة ومكتب البيئة؛ لتحديد بؤر تراكم النفايات والحد من الإلقاء العشوائي في مناطق المحافظة كافة.

وقال خريسات إن اللجنة ستباشر تنفيذ مسح ميداني شامل لتحديد المواقع التي تشهد تراكماً للنفايات والعمل على معالجتها وإزالتها بما ينسجم مع المعايير البيئية المعتمدة، ويسهم في تحسين المشهد العام والحفاظ على جمالية المدينة.


وأوضح أن الخطة المعتمدة تتضمن مسارين رئيسين الأول توعوي يشمل توزيع بروشورات وعقد محاضرات والتنبيه على مالكي المحال التجارية بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات، والثاني يتضمن تطبيق القانون بحق المخالفين وتحويل كل من يثبت قيامه بإلقاء النفايات عشوائياً إلى القضاء.


وأكد أنه ستتم، وبالتنسيق مع بلديات المحافظة ومجلس الخدمات المشتركة ومديريات الأشغال العامة والبيئة، إزالة هذه المخالفات ومعالجة آثارها وفق الأصول، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين في حال تكرار المخالفات دون أي تهاون.


ودعا خريسات المواطنين إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على النظافة العامة، والإبلاغ عن أي مواقع يتم فيها إلقاء النفايات بشكل مخالف، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية وجماعية.

 
 


