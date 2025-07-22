لجنة مجلس محافظة المفرق توقف تنفيذ 140 مشروعا

10:38 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة مجلس محافظة المفرق، المهندس مجدي العموش، إن المجلس سيوقف تنفيذ 140 مشروعًا لم تُطرح بعد ضمن العطاءات، نظرًا لحاجتها إلى وقت طويل للإجراءات والتنفيذ. اضافة اعلان





وأضاف العموش، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ومنذ تاريخ تكليفها، اطلعت على تفاصيل موازنة 2025، وتبيّن وجود عدد كبير من المشاريع التي لم تُطرح بعد، ما يتطلب فترات زمنية طويلة لطرح العطاءات وتنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم توقيف تنفيذ هذه المشاريع خلال السنة المالية الحالية.



وأشار إلى أن المجلس سيبذل جهوده لاستثناء بعض المشاريع الصغيرة من القرار، لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى مدد زمنية طويلة لطرح العطاءات وتنفيذها.



وفيما يتعلق بموازنة العام 2026، أكد العموش أن المجلس يركز حاليًا على مراجعتها، حيث من المقرر أن ترد من المجلس التنفيذي في شهر آب المقبل، وستُبنى على أساس أولويات وطنية.



وبين أنه سيتم تقليص بنود الموازنة دون المساس بحجمها الكلي، مع التركيز على المشاريع الرأسمالية ذات الأثر المباشر على المحافظة، مشيرًا إلى أن التقليص سيطال نحو ثلاثة أرباع البنود، لضمان تنفيذ كامل الموازنة بشكل فعّال.



وأوضح أن الموازنة المقبلة ستركز على دعم القطاعات المهمّشة وتلبية دليل احتياجات المحافظة، إلى جانب رفض قطاعات أخرى لاسيما القطاعات الفعالة .

