لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني

وقال رئيس مجلس المحافظة، المهندس حسام عودة، إن المجلس انتخب بالتزكية عايد الشخانبة نائبًا لرئيس اللجنة، وشكّل بالتزكية أعضاء لجان المجلس الإدارية والمالية والفنية.
وأكد عودة أن انفتاح المجلس على جميع شرائح المجتمع المحلي، بالتعاون الوثيق مع المجلس التنفيذي، وحرصه على تقديم نموذج متميّز في العمل، هو من أجل خدمة أبناء المحافظة.
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