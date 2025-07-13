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لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني

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أعضاء اللجنة
 
الأحد، 13-07-2025 06:16 م

الوكيل الإخباري- أدّى رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة مأدبا، اليوم الأحد، اليمين القانونية لممارسة مهامهم.

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وقال رئيس مجلس المحافظة، المهندس حسام عودة، إن المجلس انتخب بالتزكية عايد الشخانبة نائبًا لرئيس اللجنة، وشكّل بالتزكية أعضاء لجان المجلس الإدارية والمالية والفنية.


وأكد عودة أن انفتاح المجلس على جميع شرائح المجتمع المحلي، بالتعاون الوثيق مع المجلس التنفيذي، وحرصه على تقديم نموذج متميّز في العمل، هو من أجل خدمة أبناء المحافظة.

 
 
gnews

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