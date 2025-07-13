لجنة مجلس محافظة مأدبا تؤدي القسم القانوني

الوكيل الإخباري- أدّى رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة مأدبا، اليوم الأحد، اليمين القانونية لممارسة مهامهم.

اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس المحافظة، المهندس حسام عودة، إن المجلس انتخب بالتزكية عايد الشخانبة نائبًا لرئيس اللجنة، وشكّل بالتزكية أعضاء لجان المجلس الإدارية والمالية والفنية.