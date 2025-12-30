لجنة مجلس محافظة مأدبا تتفقد الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- تفقدت لجنة مجلس محافظة مأدبا، برئاسة رئيس المجلس المهندس حسام عودة، وبحضور مدير أشغال مأدبا عبدالناصر الكلباني الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي الأخير، في مناطق المحافظة.

وقال عودة إن اللجنة اطلعت على الأضرار الحاصلة عند تقاطع شارع ماعين وشارع الستين، وأكدت ضرورة العمل على توسعة العبّارة الصندوقية في الموقع للحد من تكرار الأضرار مستقبلاً.



كما التقت اللجنة برئيس لجنة بلدية لب ومليح، للوقوف على الأضرار الناجمة في شارع الحنو بمنطقة مليح، حيث جرى الاتفاق على العمل لإعادة تأهيل العبّارات الصندوقيّة المتضررة بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية الحركة.



واستكملت اللجنة جولتها بزيارة مزارعي منطقة عيون الذيب، حيث جرى الاطلاع ميدانيا على الأضرار المتمثلة بانهيار العبَّارة الصندوقية والشارع المؤدي إليها، الأمر الذي تسبب في تعطيل المزارعين وأصحاب المواشي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وممارسة نشاطهم اليومي.