لجنة مجلس محافظة معان المؤقتة تؤدي اليمين القانونية وتعقد أولى جلساتها

الوكيل الإخباري- أدى رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة معان، اليمين القانونية، تمهيدا لبدء أعمالهم الرسمية ومباشرة مهامهم الوطنية.

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وعقب أداء القسم، عقدت اللجنة أولى جلساتها في غرفة الاجتماعات بمبنى المحافظة، برئاسة عايدة آل خطاب وحضور أعضاء اللجنة، حيث تم التوقيع على مدونة السلوك، كما عبر الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء المجلس السابق، مثمنين ما قدموه من جهود وخدمات خلال فترة توليهم المسؤولية.



إلى ذلك انتخب المجلس بالتزكية أحمد كريشان نائبا لرئيس اللجنة، كما جرى تشكيل لجان المجلس الإدارية والمالية والفنية بالتزكية أيضا.



وقالت رئيسة اللجنة المؤقتة، إن المجلس يضع خدمة المواطن في مقدمة أولوياته ويسعى إلى تحسين جودة الحياة لأبناء محافظة معان وسيكون العمل جماعيا قائما على التعاون وتحمل المسؤولية.



وأشارت إلى أن من أبرز المهام الموكلة للجنة متابعة تنفيذ مشاريع العام 2025 وإقرار موازنة المحافظة والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة بها، مؤكدة ضرورة إعداد خطة عمل سريعة لتقييم واقع الخدمات في مناطق المحافظة وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة بهدف الوصول إلى خطوات تنفيذية ملموسة تلبي تطلعات المواطنين.



من جهته، قدم أمين سر المجلس أنس العمرات، عرضا تفصيليا حول البنود المدرجة على جدول الأعمال ومجموعة من الملفات الإدارية والخدمية، إضافة إلى عرض أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية والملفات التي ما تزال قيد المتابعة.