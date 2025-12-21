لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي

09:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758051 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المشتركة لمنظومة تحديث التعليم العالي في مجلس الأعيان، التي تضم 9 لجان، خلال اجتماع اليوم الأحد في الجامعة الأردنية برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، مسارات التحديث وآليات تطوير منظومة التعليم العالي. اضافة اعلان





وقال العين الحمارنة إن الهدف من مسار التحديث يتمثل بضمان جودة مخرجات التعليم العالي، وتوطين مشروع التحديث داخل الجامعات، وبناء شراكات فاعلة، وتعزيز التشبيك مع مختلف الجامعات ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة.



من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن اللقاء يهدف إلى تقديم رؤية شاملة للتعليم العالي في الأردن.



ولفت إلى أن القطاع يمر بمرحلة تحول جوهري في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ما يستدعي تعليمًا أكثر مرونة ودمجًا، ومعالجة التحديات القائمة، والتوجه نحو التعليم التطبيقي، وتحسين جودة التعليم، ودعم مسرعات الأعمال والحاضنات داخل الجامعات.



وخلال جلسة مأسسة مسار التحديث الأكاديمي، تحدث رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، العين الدكتور ياسين الحسبان، عن أهمية الاستدامة المؤسسية، والتكامل بين السياسات والممارسات، وفتح مسارات تعاون مع الجامعات، وتعزيز الشراكة مع غرف الصناعة، إضافة إلى إدماج البحث العلمي ضمن الخطط الوطنية للجامعات.



بدوره، شدد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات على أهمية مخرجات لجنة التجويد، وضرورة تحديد الأولويات الوطنية لتوجيه البحث العلمي نحو إنتاج المعرفة ذات الأثر، والبدء بأبحاث متخصصة تخدم هذه الأولويات.



من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، العين الدكتورة هيفاء النجار، أهمية بناء حياة جامعية فاعلة من خلال تعزيز دور الأنشطة اللامنهجية، وربط التعليم والبحث العلمي ببناء السلوكيات والقيم، فيما شدد الأمين العام للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي على ضرورة مواءمة البحث العلمي مع رؤى التحديث الوطني.



وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية الشراكة المؤسسية بين الجامعات والقطاع الصناعي، ونقل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل.



وفي الجلسة الثالثة، تناولت العين عبلة العماوي أثر فاقد التعلم على مخرجات التعليم العالي، وناقشت استراتيجيات دعم الطلبة في الجامعات، فيما أكدت رئيسة لجنة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، العين الدكتورة محاسن الجاغوب، أهمية تحديث الإطار التشريعي للارتقاء بمنظومة التعليم العالي.



وركز رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، على تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، ودور البحث العلمي في تعزيز أداء الجامعات وتحقيق أهداف التحديث.



واختتم الاجتماع بجلسة حوارية تفاعلية جرى خلالها بلورة مجموعة من التوصيات الداعمة لمسار تحديث التعليم العالي، بما يضمن أثرًا وطنيًا مستدامًا، ويؤكد الدور الحيوي للمؤسسات الجامعية في تطوير سياساتها وبرامجها بما ينسجم مع رؤية المملكة للتعليم المستدام.

تم نسخ الرابط





