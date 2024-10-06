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لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنّعي الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
الأحد، 06-10-2024 05:22 م

الوكيل الإخباري-   اتفقت غرفة صناعة الأردن، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنعي الأسمدة والمبيدات ومنتجي البذور المهجنة.

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وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، خلال لقاء في الغرفة اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات وجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.

 
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