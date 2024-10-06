لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنّعي الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة

الوكيل الإخباري- اتفقت غرفة صناعة الأردن، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنعي الأسمدة والمبيدات ومنتجي البذور المهجنة.

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