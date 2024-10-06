لجنة مشتركة لبحث قضايا مصنّعي الأسمدة والمبيدات والبذور المهجنة

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، خلال لقاء في الغرفة اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات وجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
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