لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى

الوكيل الإخباري- كرمت لجنة نقابة الصحفيين الأردنيين فرع الزرقاء، مجلس التطوير التربوي في مديرية تربية الزرقاء الأولى، تقديرا لحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة الزرقاء في جائزة مجالس التطوير التربوي، والمركز الثاني على مستوى إقليم الوسط.

اضافة اعلان