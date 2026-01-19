لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى

وأكد رئيس فرع النقابة في الزرقاء، الزميل الدكتور ماجد الخضري، أن هذا الإنجاز يعكس نموذجا ناجحا للتكامل والشراكة بين المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، ويسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في البيئة التعليمية.
-
