الثلاثاء 2026-01-20 01:02 ص

لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
الإثنين، 19-01-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري-   كرمت لجنة نقابة الصحفيين الأردنيين فرع الزرقاء، مجلس التطوير التربوي في مديرية تربية الزرقاء الأولى، تقديرا لحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة الزرقاء في جائزة مجالس التطوير التربوي، والمركز الثاني على مستوى إقليم الوسط.

اضافة اعلان


وأكد رئيس فرع النقابة في الزرقاء، الزميل الدكتور ماجد الخضري، أن هذا الإنجاز يعكس نموذجا ناجحا للتكامل والشراكة بين المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، ويسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في البيئة التعليمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

أخبار الشركات البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

الصقيع

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد الثلاثاء

الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

أخبار محلية الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

أخبار الشركات كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

أونروا

فلسطين الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة



 






الأكثر مشاهدة