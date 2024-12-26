 
الخميس 2024-12-26 10:02 ص
 

لحظة وقوع حادث الموقر الذي أودى بحياة 3 أشخاص (فيديو)

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الخميس، 26-12-2024 08:26 ص

الوكيل الإخباري-  وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل اللحظات الأولى لوقوع حادث تصادم في لواء الموقر يوم أمس، والذي أودى بحياة 3 أشخاص واصابة اثنين اخرين  .

ووثقت كاميرا المراقبة لحظة وقوع حادث التصادم بين مركبتين وتريلا (قاطرة ومقطورة).

وكانت قد تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان والشرطة  مساء الاربعاء مع حادث التصادم الذي وقع بين تريلا (قاطرة ومقطورة) ومركبتين في منطقة الموقر / بالقرب من مثلث نقيره.

ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة اثنين آخرين بكسور ورضوض بالجسم.

حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات، ثم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى البشير. والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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