لحظة وقوع حادث الموقر الذي أودى بحياة 3 أشخاص (فيديو)

ووثقت كاميرا المراقبة لحظة وقوع حادث التصادم بين مركبتين وتريلا (قاطرة ومقطورة).
وكانت قد تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان والشرطة مساء الاربعاء مع حادث التصادم الذي وقع بين تريلا (قاطرة ومقطورة) ومركبتين في منطقة الموقر / بالقرب من مثلث نقيره.
ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة اثنين آخرين بكسور ورضوض بالجسم.
حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات، ثم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى البشير. والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
التفاصيل: https://t.co/R14cxTnQTj#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/52RCLir2so
-
أخبار متعلقة
-
ربع دينار كيلو السبانخ في السوق المركزي اليوم الخميس
-
وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة
-
وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم
-
الأردن.. بدء امتحانات تكميلية التوجيهي (2024) اليوم الخميس
-
3 وفيات إثر حادث تصادم بعمان
-
مؤسسة إعمار إربد تعلن عن حزمة مشروعات وعقد مؤتمر للاستثمار
-
تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن
-
الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين