لسكان العقبة والمتوجهين إليها.. اغلاقات غداً في شوارع مؤدية لمسارات المارثون

11:45 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إقامة فعاليات آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر في محافظة العقبة، يوم غد الجمعة بالتنسيق مع إدارة السير ، والتي سيرافقها إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات الماراثون . اضافة اعلان





وستكون الشوارع التالية مغلقة تماماً يوم غد الجمعة الموافق 6/12/2024 من الساعة 4:00 فجراً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً:



شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً ( من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار - الى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال)..



جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية الى شارع الفاروق..



شارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتيننتال شامل الدوار..



شارع الفنادق – من فندق الانتركونتيننتال ولغاية دوار الماكدونالدز..



دوار الماكدونالدز باتجاه ساحة الثورة باتجاه واحد..



هذا وسيتم استبدال الطرق المغلقة امام حركة المركبات بالطرق البديلة التالية وقت السباق:



شارع المحافظة..



دوار الماكدونالدز باتجاه واحد مقابل فندق الموفنبيك باتجاه شارع الاستقلال..



شارع الاستقلال لغاية إشارات المحدود والانعطاف يمينا نحو دوار المحدود..



شارع الحمامات التونسية..



شارع السلطة باتجاه المطار..



الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط..



وتؤكد إدارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بمسار الماراثون ..





