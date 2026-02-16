الإثنين 2026-02-16 03:30 م

لغايات الصيانة .. إغلاق مكتب أحوال وجوازات الزرقاء لمدة خمسة أشهر

الإثنين، 16-02-2026 02:17 م
الوكيل الإخباري-   قرّر المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، إغلاق مكتب أحوال وجوازات الزرقاء اعتبارًا من يوم الخميس 19 شباط، ولمدة خمسة أشهر، وذلك لغايات تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل.اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة أن طبيعة أعمال الصيانة الجارية في المكتب يتعذّر معها استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المحددة، مؤكدةً أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين عند إعادة افتتاح المكتب.

وبيّنت الدائرة أنها تواصل تنفيذ خطط تحديث وتطوير عدد من مكاتبها في العاصمة والمحافظات، ضمن برنامج شامل يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ودعت الدائرة المواطنين إلى مراجعة مكاتبها في محافظة الزرقاء، بما في ذلك مكتب الزرقاء الغربية – الذي سيستمر دوامه حتى الساعة الخامسة مساءً طوال شهر رمضان المبارك – ومكتبي الرصيفة والهاشمية، أو التوجه إلى المراكز الحكومية الشاملة في الزرقاء والرصيفة لإنجاز معاملاتهم خلال فترة الإغلاق.

كما حثّت الدائرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق "سند"، أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط الآتي:

https://eservices.cspd.gov.jo/

وأشارت الدائرة إلى أنها ستعلن عن موعد استئناف العمل في المكتب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك عبر قنواتها الرسمية.
 
 


