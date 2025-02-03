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لـ5 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-02-2025 06:18 ص

الوكيل الإخباري-  اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك ومعان غدا الثلاثاء لغايات اعمال صيانة 

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات لنحو 5 ساعات  وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :

 

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