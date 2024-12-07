لـ8 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق شمال المملكة (أسماء)

الوكيل الإخباري- تعتزم شركة كهرباء إربد، إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي اليوم السبت، عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا لغاية 4:30 عصرا، وسيشمل في إربد مناطق: كفر أسد - حي العساسلة، وريف سيفين، ووادي كفر أسد، فيما سيشمل في محافظة المفرق منطقتي الدفيانة وتجمع سكن مطلق العون