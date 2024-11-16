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لـ9 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق شمال الأردن (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 07:49 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق اليوم لغايات اعمال الصيانة.

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حيث اعلنت انها ستضطر الى قطع التيار الكهربائي نحو الـ 9 ساعات  عن الخالدية حي الكرامة ، السعيدية طريق الخالدية ، المنطقة الحرفية الخالدية ، السعيدية ، حي صوان ، وذلك من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 5 مساءً 

 

كما اعلنت اضطرارها لقطع التيار  الكهربائي من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 1:30  ظهرا عن المجاورين لمستشفى المفرق الحكومي ودوار الدبابة

 


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