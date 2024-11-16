لـ9 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق شمال الأردن (أسماء)

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق اليوم لغايات اعمال الصيانة.

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حيث اعلنت انها ستضطر الى قطع التيار الكهربائي نحو الـ 9 ساعات عن الخالدية حي الكرامة ، السعيدية طريق الخالدية ، المنطقة الحرفية الخالدية ، السعيدية ، حي صوان ، وذلك من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 5 مساءً

كما اعلنت اضطرارها لقطع التيار الكهربائي من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 1:30 ظهرا عن المجاورين لمستشفى المفرق الحكومي ودوار الدبابة