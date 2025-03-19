لفتات إنسانية وأجواء رمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل

الوكيل الإخباري- واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذ مبادرتها الإنسانية بجمع النزلاء مع أسرهم وذويهم على موائد الإفطار وما يتبعها من أمسيات رمضانية.

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