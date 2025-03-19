الأربعاء 2025-03-19 10:47 م
 

لفتات إنسانية وأجواء رمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل

لفتات إنسانية وأجواء رمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل
لفتات إنسانية وأجواء رمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل
 
الأربعاء، 19-03-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-   واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذ مبادرتها الإنسانية بجمع النزلاء مع أسرهم وذويهم على موائد الإفطار وما يتبعها من أمسيات رمضانية.

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وأكدت الإدارة مواصلة تنفيذ المبادرة التي تميزت بالأجواء الأسرية واللفتات الإنسانية لتشمل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى مدار الشهر الفضيل.

 
 
gnews

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