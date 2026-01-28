لقاء أردني - أذربيجاني لبحث التعاون الأمني والدبلوماسي

11:58 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762537 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى وزير الداخلية مازن الفراية في مكتبه، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، شاهين عبد اللاييف. اضافة اعلان





وبحث الجانبان خلال اللقاء مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الأمنية.



وأكد الوزير الفراية والسفير عبد اللاييف عمق العلاقات الأردنية–الأذربيجانية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف السياقات، وبحثا أوجه التنسيق وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تم نسخ الرابط





