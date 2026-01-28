الأربعاء 2026-01-28 01:26 م

لقاء أردني - أذربيجاني لبحث التعاون الأمني والدبلوماسي

لقاء أردني - أذربيجاني لبحث التعاون الأمني والدبلوماسي
لقاء أردني - أذربيجاني لبحث التعاون الأمني والدبلوماسي
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   التقى وزير الداخلية مازن الفراية في مكتبه، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة، شاهين عبد اللاييف.اضافة اعلان


وبحث الجانبان خلال اللقاء مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الأمنية.

وأكد الوزير الفراية والسفير عبد اللاييف عمق العلاقات الأردنية–الأذربيجانية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف السياقات، وبحثا أوجه التنسيق وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

منوعات كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

أخبار الشركات مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

المرأة والجمال كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

شؤون برلمانية وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

ن

شؤون برلمانية أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية



 






الأكثر مشاهدة