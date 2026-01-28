لقاء أردني - أذربيجاني لبحث التعاون الأمني والدبلوماسي

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الأمنية.
وأكد الوزير الفراية والسفير عبد اللاييف عمق العلاقات الأردنية–الأذربيجانية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف السياقات، وبحثا أوجه التنسيق وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
