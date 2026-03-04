لقاء الإخاء والعطاء يجسد روح الأخوة الأردنية العراقية

الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة سناء عاصم، نظّمت جمعية الإخاء الأردنية العراقية، برئاسة الدكتورة شنكول قادر، لقاءها السنوي تحت شعار "الإخاء والعطاء"، في فعالية وطنية جامعة جسدت معاني الأخوة والتسامح، ورسخت نهج التكافل الاجتماعي كقيمة راسخة في العمل العام.

وأكدت الدكتورة قادر أن رسالة الجمعية تنطلق من إيمان عميق بوحدة المصير بين الأردن والعراق، وحرصها الدائم على دعم الحالات الإنسانية وتعزيز أواصر العلاقة بين الشعبين الشقيقين، ضمن المظلة الهاشمية الجامعة التي تعلي قيم العروبة والتضامن.



وأضافت أن الجمعية مستمرة في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتعمل على مدّ جسور التعاون الثقافي والاجتماعي والإنساني بين البلدين.