لقاء الإخاء والعطاء يجسد روح الأخوة الأردنية العراقية

وأكدت الدكتورة قادر أن رسالة الجمعية تنطلق من إيمان عميق بوحدة المصير بين الأردن والعراق، وحرصها الدائم على دعم الحالات الإنسانية وتعزيز أواصر العلاقة بين الشعبين الشقيقين، ضمن المظلة الهاشمية الجامعة التي تعلي قيم العروبة والتضامن.
وأضافت أن الجمعية مستمرة في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وتعمل على مدّ جسور التعاون الثقافي والاجتماعي والإنساني بين البلدين.
بدوره، أكد الوزير الأسبق سمير حباشنة أن الأردن يمثل نموذجاً مشرقاً في التعايش والتسامح، حيث تتجلى روح التعاون بين الإسلام والمسيحية في صورة حضارية تعكس عمق الرسالة الإنسانية للمملكة.
