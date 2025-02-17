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لقاء تشاوري في مادبا حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الإثنين، 17-02-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، في مادبا اليوم الاثنين، جلسة نقاشية ضمن المشاورات الوطنية حول مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033، بمشاركة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي في المحافظة.

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وقال مدير التنمية الاجتماعية في مادبا، فالح العزازمة، إن الجلسة جاءت بهدف الاستماع الى أفكار الجهات المشاركة للخروج بتوصيات في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات المقبلة.

 
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