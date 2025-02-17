لقاء تشاوري في مادبا حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

وقال مدير التنمية الاجتماعية في مادبا، فالح العزازمة، إن الجلسة جاءت بهدف الاستماع الى أفكار الجهات المشاركة للخروج بتوصيات في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للسنوات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الطويقات
-
رئيس "مستقلة الانتخاب" يلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات
-
السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التشيكي
-
وزيرة التنمية الاجتماعية: التنوع الثقافي في الأردن يدعم الابتكار والإبداع
-
افتتاح 3 فروع للغذاء والدواء في ألوية بني عبيد و الوسطية وبني كنانة
-
الحكومة تؤكد ضرورة إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع الرمضانية
-
الملك يؤكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرافض للتهجير
-
دراسة حكومية فنية شاملة لإعادة النظر في فاقد محطات شحن المركبات الكهربائية