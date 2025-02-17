لقاء تشاوري في مادبا حول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، في مادبا اليوم الاثنين، جلسة نقاشية ضمن المشاورات الوطنية حول مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033، بمشاركة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي في المحافظة.

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