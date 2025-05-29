لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة الطفيلة، اليوم الخميس، بالتعاون مع قسم النشاطات في مديرية تربية الطفيلة، لقاءً تعريفياً بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وذلك في نادي المعلمين، بمشاركة 30 معلماً ومعلمة من مديرية التربية.

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وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً برؤية ورسالة الجائزة، ومبادئها العامة وفلسفتها ومرتكزاتها وأهدافها ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم وفئاتها ومستوياتها وخطوات الترشح ونموذج عملها ومعاييرها الرئيسة والفرعية، وأهميتها المجتمعية والوطنية.