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لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة
لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة
 
الخميس، 29-05-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شباب محافظة الطفيلة، اليوم الخميس، بالتعاون مع قسم النشاطات في مديرية تربية الطفيلة، لقاءً تعريفياً بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وذلك في نادي المعلمين، بمشاركة 30 معلماً ومعلمة من مديرية التربية.

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وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً برؤية ورسالة الجائزة، ومبادئها العامة وفلسفتها ومرتكزاتها وأهدافها ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم وفئاتها ومستوياتها وخطوات الترشح ونموذج عملها ومعاييرها الرئيسة والفرعية، وأهميتها المجتمعية والوطنية.


وجاء اللقاء ضمن جهود وزارة الشباب للتعريف بالجائزة الوطنية التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي في الأردن، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع من خلال مبادرات ريادية، مستدامة.

 
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