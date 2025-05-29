لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة

وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً برؤية ورسالة الجائزة، ومبادئها العامة وفلسفتها ومرتكزاتها وأهدافها ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم وفئاتها ومستوياتها وخطوات الترشح ونموذج عملها ومعاييرها الرئيسة والفرعية، وأهميتها المجتمعية والوطنية.
وجاء اللقاء ضمن جهود وزارة الشباب للتعريف بالجائزة الوطنية التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي في الأردن، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع من خلال مبادرات ريادية، مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
-
وزير البيئة يوجه بمتابعة مجرى سيل الزرقاء للتأكد من سلامته
-
الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "
-
بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى تخريج سيدات من المجتمع المحلي في دورات الخياطة ومهن التجميل
-
ولي العهد يلتقي شبابا في المفرق ويحاورهم حول جملة من القضايا