لقاء تعريفي بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جامعة اليرموك

وأكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، خلال اللقاء، أن العمل التطوعي يمثل ممارسة أصيلة تنبع من فطرة الإنسان، وتعكس مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الجائزة تجسد رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في تعزيز ثقافة الريادة وتحفيز المبادرات الخلاقة ذات الأثر المستدام على المستويين الفردي والمؤسسي.
وأضاف أن الوزارة تواصل، بالتعاون مع شركائها، تطوير أدوات الدعم وتمكين المبادرات التطوعية ضمن السياسات الوطنية، مشيدا بدور جامعة اليرموك كصرح أكاديمي يحتضن الفكر الشبابي ويساهم في بناء الوعي الوطني المتقدم.
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