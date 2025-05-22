لقاء تعريفي بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الشباب، بالتعاون مع جامعة اليرموك، اليوم الخميس، لقاء تعريفيا بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.

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وأكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، خلال اللقاء، أن العمل التطوعي يمثل ممارسة أصيلة تنبع من فطرة الإنسان، وتعكس مفاهيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الجائزة تجسد رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في تعزيز ثقافة الريادة وتحفيز المبادرات الخلاقة ذات الأثر المستدام على المستويين الفردي والمؤسسي.