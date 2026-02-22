لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، قدمت الجامعة من خلال جناحها في المعرض شرحاً وافياً حول كلياتها وبرامجها المختلفة، إضافة إلى توضيح شروط القبول والمعدلات المطلوبة، والفرص التعليمية المتاحة، بما في ذلك البرامج النوعية والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.
من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة إربد الأهلية الدكتور ماجد أبو زريق تعزيز التميز الأكاديمي والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية بما ينسجم مع احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل في إطار حرص الجامعة على تعزيز التميز الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس
-
الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس
-
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
-
السفير الألماني يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
وزارة السياحة و"السياحة والسفر" تبحثان تنظيم السوق السياحي