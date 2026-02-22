لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

الوكيل الإخباري- شاركت جامعة العلوم والتكنولوجيا في المعرض الطلابي الذي أقامته المدرسة المعمدانية لطلبة الثانوية العامة، بهدف تعريفهم بالتخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وآلية القبول والتسجيل، وذلك في إطار دورها التوعوي وحرصها على التواصل المباشر مع الطلبة في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، قدمت الجامعة من خلال جناحها في المعرض شرحاً وافياً حول كلياتها وبرامجها المختلفة، إضافة إلى توضيح شروط القبول والمعدلات المطلوبة، والفرص التعليمية المتاحة، بما في ذلك البرامج النوعية والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.