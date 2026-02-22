الأحد 2026-02-22 11:45 م

لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية

الأحد، 22-02-2026 11:27 م

الوكيل الإخباري-    شاركت جامعة العلوم والتكنولوجيا في المعرض الطلابي الذي أقامته المدرسة المعمدانية لطلبة الثانوية العامة، بهدف تعريفهم بالتخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وآلية القبول والتسجيل، وذلك في إطار دورها التوعوي وحرصها على التواصل المباشر مع الطلبة في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأحد، قدمت الجامعة من خلال جناحها في المعرض شرحاً وافياً حول كلياتها وبرامجها المختلفة، إضافة إلى توضيح شروط القبول والمعدلات المطلوبة، والفرص التعليمية المتاحة، بما في ذلك البرامج النوعية والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.


من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة إربد الأهلية الدكتور ماجد أبو زريق تعزيز التميز الأكاديمي والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية بما ينسجم مع احتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل في إطار حرص الجامعة على تعزيز التميز الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

 
 


