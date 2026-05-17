الأحد 2026-05-17 12:07 م

لقاء تنسيقي في العقبة لبحث إجراءات استقبال الزوار ورفع كفاءة الخدمات السياحية

ت
أرشيفية
 
الأحد، 17-05-2026 10:22 ص

الوكيل الإخباري- عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لقاء تنسيقيا مع وكلاء السياحة والملاحة في العقبة، برعاية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، لبحث آليات تنظيم وتسهيل الإجراءات والعمليات المتعلقة باستقبال الزوار، وتعزيز جاهزية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان


وأكد الدكتور النابلسي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتسهيل حركة المجموعات السياحية، مشيرا إلى حرص السلطة على تطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات بما يعكس مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة.


وناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالبواخر السياحية، وآليات تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار، بما يسهم في تعزيز تجربة السائح ورفع كفاءة العمل السياحي في العقبة.


كما تناول اللقاء الذي حضره مدير مديرية النقل واللوجستيات عبدالله الرفايعة، ومديرة مديرية السياحة سلام المالكي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاستقطاب المزيد من البواخر السياحية، إلى جانب إعداد خطة ترويجية متكاملة تدعم الحركة السياحية وتعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غن

فيديو منوع جو حطاب يعلن أنه سيسافر إلى أمريكا لتغطية مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم 2026

لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

طب وصحة لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

غع

فيديو الوكيل هذا ما فعله والد نزار الرشدان مع الاعلامي خالد جاسم خلال زيارته للأردن

ا

أخبار محلية هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

بلا

فيديو الوكيل الأردن يفاجئ خالد جاسم في زيارته الأخيرة… تفاصيل لم يتوقعها

اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

أخبار محلية اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

للا

فيديو الوكيل خالد جاسم يوجه رسالة للاعبي النشامى قبل كأس العالم

حرس الحدود يُفشل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة

أخبار محلية حرس الحدود يُفشل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة



 
 






الأكثر مشاهدة

 