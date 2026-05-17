لقاء تنسيقي في العقبة لبحث إجراءات استقبال الزوار ورفع كفاءة الخدمات السياحية

الوكيل الإخباري- عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لقاء تنسيقيا مع وكلاء السياحة والملاحة في العقبة، برعاية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، لبحث آليات تنظيم وتسهيل الإجراءات والعمليات المتعلقة باستقبال الزوار، وتعزيز جاهزية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور النابلسي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتسهيل حركة المجموعات السياحية، مشيرا إلى حرص السلطة على تطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات بما يعكس مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة.



وناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالبواخر السياحية، وآليات تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار، بما يسهم في تعزيز تجربة السائح ورفع كفاءة العمل السياحي في العقبة.