لقاء تنسيقي في العقبة لبحث إجراءات استقبال الزوار ورفع كفاءة الخدمات السياحية

وأكد الدكتور النابلسي، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وتسهيل حركة المجموعات السياحية، مشيرا إلى حرص السلطة على تطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات بما يعكس مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة.
وناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالبواخر السياحية، وآليات تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار، بما يسهم في تعزيز تجربة السائح ورفع كفاءة العمل السياحي في العقبة.
كما تناول اللقاء الذي حضره مدير مديرية النقل واللوجستيات عبدالله الرفايعة، ومديرة مديرية السياحة سلام المالكي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاستقطاب المزيد من البواخر السياحية، إلى جانب إعداد خطة ترويجية متكاملة تدعم الحركة السياحية وتعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة.
