لقاء توعوي في الرمثا حول عمل المشاريع الخاصة

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا اليوم الاثنين، لقاءً توعويا حول كيفية عمل المشروع الخاص ودور "إرادة" في تقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ المشروع وضمان استمراريته، بالتعاون مع "ملتقى ألق" الثقافي ومؤسسة "إرادة لتعزيز الإنتاجية" التابعة لوزارة التخطيط.

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