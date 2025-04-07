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لقاء توعوي في الرمثا حول عمل المشاريع الخاصة

الرمثا
الرمثا
 
الإثنين، 07-04-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   نظم اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا اليوم الاثنين، لقاءً توعويا حول كيفية عمل المشروع الخاص ودور "إرادة" في تقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ المشروع وضمان استمراريته، بالتعاون مع "ملتقى ألق" الثقافي ومؤسسة "إرادة لتعزيز الإنتاجية" التابعة لوزارة التخطيط.

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وأكد المدرب حسين الزعبي من مؤسسة "إرادة" فرع الرمثا، أهمية دراسة المشروع كخطوة أولى للتعرف على النقاط الايجابية والسلبية ونقاط القوة والضعف والمعيقات التي ترافق تأسيس المشروع بهدف تجاوزها لتحقيق النجاح.

 
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