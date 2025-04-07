لقاء توعوي في الرمثا حول عمل المشاريع الخاصة

وأكد المدرب حسين الزعبي من مؤسسة "إرادة" فرع الرمثا، أهمية دراسة المشروع كخطوة أولى للتعرف على النقاط الايجابية والسلبية ونقاط القوة والضعف والمعيقات التي ترافق تأسيس المشروع بهدف تجاوزها لتحقيق النجاح.
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