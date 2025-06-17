لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان

وشارك باللقاء، الذي عُقد في قاعة الهيئة، عدد من الناجيات من مرض السرطان وسيدات من المجتمع المحلي، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الثقافة الصحية وتوسيع الخدمات المقدمة للمرضى.
وأكد منسق الهيئة في الطفيلة أمجد الكريمين، أهمية الشراكة مع الجهات الصحية المختصة لنشر التوعية وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الدورية، خاصة بعد تزويد مستشفيات الطفيلة بأجهزة الماموغرام.
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