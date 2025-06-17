لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء لقاءً توعوياً بالتعاون مع جمعية نبض الطفيلة وفريق المثقفات في البرنامج الأردني لسرطان الثدي، بهدف رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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وشارك باللقاء، الذي عُقد في قاعة الهيئة، عدد من الناجيات من مرض السرطان وسيدات من المجتمع المحلي، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الثقافة الصحية وتوسيع الخدمات المقدمة للمرضى.