الثلاثاء 2025-06-17 05:46 م
 

لقاء توعوي في الطفيلة حول الكشف المبكر عن السرطان

هيئة شباب كلنا الأردن
هيئة شباب كلنا الأردن
 
الثلاثاء، 17-06-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء لقاءً توعوياً بالتعاون مع جمعية نبض الطفيلة وفريق المثقفات في البرنامج الأردني لسرطان الثدي، بهدف رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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وشارك باللقاء، الذي عُقد في قاعة الهيئة، عدد من الناجيات من مرض السرطان وسيدات من المجتمع المحلي، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الثقافة الصحية وتوسيع الخدمات المقدمة للمرضى.


وأكد منسق الهيئة في الطفيلة أمجد الكريمين، أهمية الشراكة مع الجهات الصحية المختصة لنشر التوعية وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الدورية، خاصة بعد تزويد مستشفيات الطفيلة بأجهزة الماموغرام.

 
gnews

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