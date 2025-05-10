لقاء شبابي متعدد الجنسيات في البترا لتعزيز الهوية والتعريف بالموروث الشعبي

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية شباب البترا بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، لقاءً شبابيا جمع مشاركين من جنسيات عربية متعددة، بهدف تعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالموروث الشعبي بين الشباب العربي، وذلك بمشاركة 50 شابًا وشابة، وبرعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور بشير كريشان.

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وفي كلمته، أثنى الدكتور كريشان على جهود مديرية الشباب في تنظيم هذا اللقاء، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في إتاحة الفرصة للشباب للتواصل، والتعرف على عادات وتقاليد الدول المشاركة، بما يعزز التفاهم المشترك والانفتاح الثقافي.



وتضمن اللقاء محاضرة قدمها الدكتور محمد الجازي، تناول فيها أبرز ملامح الموروث الثقافي المادي والمعنوي في عدد من الدول العربية، من بينها الأطعمة الشعبية، الأزياء التراثية، واللهجات المحلية، موضحًا أن لكل مجتمع بصمته الثقافية التي تميّزه وتعكس هويته.



وأكد الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي، من خلال التمسك به وتطبيقه في الحياة اليومية ونقله للأجيال القادمة باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية.