السبت 2025-05-10 11:39 ص
 

لقاء شبابي متعدد الجنسيات في البترا لتعزيز الهوية والتعريف بالموروث الشعبي

ل
أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية شباب البترا بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، لقاءً شبابيا جمع مشاركين من جنسيات عربية متعددة، بهدف تعزيز الحوار الثقافي والتعريف بالموروث الشعبي بين الشباب العربي، وذلك بمشاركة 50 شابًا وشابة، وبرعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور بشير كريشان.

اضافة اعلان


وفي كلمته، أثنى الدكتور كريشان على جهود مديرية الشباب في تنظيم هذا اللقاء، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في إتاحة الفرصة للشباب للتواصل، والتعرف على عادات وتقاليد الدول المشاركة، بما يعزز التفاهم المشترك والانفتاح الثقافي.


وتضمن اللقاء محاضرة قدمها الدكتور محمد الجازي، تناول فيها أبرز ملامح الموروث الثقافي المادي والمعنوي في عدد من الدول العربية، من بينها الأطعمة الشعبية، الأزياء التراثية، واللهجات المحلية، موضحًا أن لكل مجتمع بصمته الثقافية التي تميّزه وتعكس هويته.


وأكد الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي، من خلال التمسك به وتطبيقه في الحياة اليومية ونقله للأجيال القادمة باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية.


وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في اللقاء، مشيرين إلى أهمية تبادل التجارب الثقافية والاجتماعية، كما قدموا شكرهم لجامعة الحسين بن طلال ومديرية شباب البترا على حسن التنظيم وثراء المحتوى.

 
gnews

أحدث الأخبار

يبي

فن ومشاهير بعد إعلان خطوبته... فنان مصري يكشف موعد دخوله القفص الذهبي (فيديو)

ل

أخبار محلية الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء

بلق

فن ومشاهير أسرة أم كلثوم تُهدد وتتخذ إجراءات قانونية.. إليكم السبب

بيب

فن ومشاهير "مُفاجأة مش كدة".. هل عاد أحمد فهمي إلى طليقته هنا الزاهد؟

ل

أخبار محلية لقاء شبابي متعدد الجنسيات في البترا لتعزيز الهوية والتعريف بالموروث الشعبي

غغاغ

منوعات حادثة مأساوية: بئر يبتلع عائلة كاملة في ايران.. هذا ما حصل (فيديو)

ا

أخبار محلية الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033

ل

أخبار محلية مهم لكل من يحمل هاتفا وحسابا على منصات التواصل في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة