لقاء شبابي متعدد الجنسيات في البترا لتعزيز الهوية والتعريف بالموروث الشعبي

وفي كلمته، أثنى الدكتور كريشان على جهود مديرية الشباب في تنظيم هذا اللقاء، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في إتاحة الفرصة للشباب للتواصل، والتعرف على عادات وتقاليد الدول المشاركة، بما يعزز التفاهم المشترك والانفتاح الثقافي.
وتضمن اللقاء محاضرة قدمها الدكتور محمد الجازي، تناول فيها أبرز ملامح الموروث الثقافي المادي والمعنوي في عدد من الدول العربية، من بينها الأطعمة الشعبية، الأزياء التراثية، واللهجات المحلية، موضحًا أن لكل مجتمع بصمته الثقافية التي تميّزه وتعكس هويته.
وأكد الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي، من خلال التمسك به وتطبيقه في الحياة اليومية ونقله للأجيال القادمة باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في اللقاء، مشيرين إلى أهمية تبادل التجارب الثقافية والاجتماعية، كما قدموا شكرهم لجامعة الحسين بن طلال ومديرية شباب البترا على حسن التنظيم وثراء المحتوى.
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