الثلاثاء 2025-11-04 01:53 م
 

لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 04-11-2025 01:28 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة حرص المؤسسة على ضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من خلال محاربة حالات التهرّب التأميني وتعزيز آليات التفتيش لضمان شمول جميع العاملين تحت مظلة الضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون.اضافة اعلان


وأكد الخلايلة خلال لقائه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، استعداد المؤسسة للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الخاص، مبيناً أن المؤسسة ترحب باهتمام بالغ في التوجه نحو الربط  الإلكتروني مع منصة عقد العمل الموحّد الإلكترونية للعاملين في التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، بيّن الفناطسة أن النقابة تتابع أوضاع المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب المدارس بدفع الأجور وفق الحد الأدنى المقرر وتحويلها عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية.

وفي ختام اللقاء، الذي حضره عدد من كبار موظفي المؤسسة تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة للعاملين في قطاع التعليم الخاص.
 
 
