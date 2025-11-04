لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص

وأكد الخلايلة خلال لقائه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص الدكتور أحمد الشوابكة، استعداد المؤسسة للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الخاص، مبيناً أن المؤسسة ترحب باهتمام بالغ في التوجه نحو الربط الإلكتروني مع منصة عقد العمل الموحّد الإلكترونية للعاملين في التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، بيّن الفناطسة أن النقابة تتابع أوضاع المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب المدارس بدفع الأجور وفق الحد الأدنى المقرر وتحويلها عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره عدد من كبار موظفي المؤسسة تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة للعاملين في قطاع التعليم الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"
-
إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع
-
مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء
-
انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني
-
وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية
-
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جمعية أغصان العطاء الخيرية
-
مدير إدارة السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء
-
انطلاق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ30 الخميس