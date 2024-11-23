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لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

الطفيلة
الطفيلة
السبت، 23-11-2024 04:50 م

الوكيل الإخباري-   نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، لقاء بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة الكبرى، للتعريف بمشروع التمكين الصحي للمرأة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان، الذي تم إطلاقه في 7 محافظات.

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وقدمت مديرة التواصل والتنسيق المجتمعي في البرنامج الدكتورة بانا الدباس خلال اللقاء، عرضا بمشاركة رؤساء 20 جمعية خيرية من مختلف مناطق الطفيلة، حول حملات البرنامج لتوعية السيدات تزامنا مع الحملات العالمية، والتأكيد على دور الأسرة والمجتمع لتشجيع السيدات على إجراء الفحص المبكر.

 
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