لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

وقدمت مديرة التواصل والتنسيق المجتمعي في البرنامج الدكتورة بانا الدباس خلال اللقاء، عرضا بمشاركة رؤساء 20 جمعية خيرية من مختلف مناطق الطفيلة، حول حملات البرنامج لتوعية السيدات تزامنا مع الحملات العالمية، والتأكيد على دور الأسرة والمجتمع لتشجيع السيدات على إجراء الفحص المبكر.
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