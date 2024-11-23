لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان

الوكيل الإخباري- نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، لقاء بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة الكبرى، للتعريف بمشروع التمكين الصحي للمرأة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان، الذي تم إطلاقه في 7 محافظات.

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