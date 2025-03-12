لقاء في الطفيلة للتعريف بمنح مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية

وقال رئيس قسم المنح في المؤسسة، حمزة عبده، إن البرامج تنقسم إلى برنامج الأدب والفنون، الذي يضم قطاعات الفنون الأدائية، والفنون السمعية والبصرية، والأنشطة الثقافية والمهرجانات، ومشاريع حفظ الإرث الوطني، والمساحات الفنية والأدبية، ودعم تطوير المكتبات؛ وبرنامج منح الفكر القيادي، الذي يركز على المؤتمرات العلمية البحثية، والأنشطة العلمية، والمساحات العلمية والتطبيقات التعليمية، والمنتديات الشبابية والمناظرات.
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