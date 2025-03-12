لقاء في الطفيلة للتعريف بمنح مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية

الوكيل الإخباري- - نظمت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، لقاءً تعريفيًا حول محاور وشروط التقدم لطلبات برامج المنح الثقافية للعام 2025 في مجالات الأدب والفنون والفكر القيادي.

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