الجمعة 2025-11-14 04:55 م
 

لقاء في الكرك لدعم العمل المجتمعي وتعزيز التنمية

الجمعة، 14-11-2025 02:02 م
الوكيل الإخباري-  عقد أمس الخميس لقاء موسعا برئاسة رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمت المجالي، وحضور نخبة من القيادات المجتمعية والجهات الفاعلة في القطاعات الخيرية والرياضية والثقافية والصحية وذلك في إطار دعم العمل المجتمعي وتعزيز التنمية في محافظة الكرك.اضافة اعلان


وبحث المجتمعون آليات الدعم والتنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية لضمان استدامة المشاريع التنموية والخيرية في المحافظة، ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت بعض المشاريع السابقة من أجل تصويب المسار وتحقيق التكامل في العمل لخدمة مختلف القطاعات.

وشارك في اللقاء كل من عميد جامعة البلقاء التطبيقية – الكرك الدكتور هارون الطراونة ورئيس اتحاد جمعيات الكرك معن الشماله وأمين سر الاتحاد الحاج عطا الله البيايضة والناطق الإعلامي باسم اتحاد جمعيات الكرك ميزر القيسي.

وشدد المجالي على أن المجلس يسير وفق خطة منهجية لاستدامة الدعم للعطاءات الخيرية والرياضية والثقافية والصحية.

وأكد الحضور أهمية توجيه الدعم وفق آلية عادلة ومنصفة تشمل القطاعات الخيرية والرياضية والثقافية والصحية، بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين المؤسسات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الكرك.

وأشار الناطق الإعلامي باسم اتحاد جمعيات الكرك ميزر القيسي إلى أن اللقاء كان مثمرا ويجسد روح التعاون والتكامل بين مجلس المحافظة والقطاعات المجتمعية المختلفة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا أوسع لضمان نجاح المشاريع واستمرارية العطاء لخدمة أبناء الكرك.
 
 
