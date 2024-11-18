لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول لائحة الأجور الطبية والصندوق التعاوني

حيث حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة،
وأكد وزير الصحة على روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع من كافة الذوات الذين حضروا، كما أكد الجميع على سيادة القانون وأن الجميع ملتزم تماما بتطبيق النصوص القانونية بكافة مستوياتها.
وأضاف الوزير أنه تم التوافق خلال الاجتماع على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.
كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة أعضاء من نقابة الأطباء وثلاثة أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.
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