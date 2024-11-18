 
الإثنين 2024-11-18 05:48 م
 

لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول لائحة الأجور الطبية والصندوق التعاوني

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الإثنين، 18-11-2024 05:44 م

الوكيل الإخباري-   تم اليوم الاثنين الموافق 18/11/2024 عقد لقاء في وزارة الصحة لمناقشة الخلاف الحاصل بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية.

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حيث حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة،

فيما حضر من الجهات التأمينية كل من رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع وأمينها العام الدكتور فواز العجلوني ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات والرئيس التنفيذي للاتحاد الدكتور مؤيد كلوب والمحامي رائد العويدات. ومثّل نقابة الأطباء في الاجتماع كل من نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي   ورئيس الصندوق التعاوني الدكتور حاتم الرواشدة. 


وأكد وزير الصحة على روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع من كافة الذوات الذين حضروا، كما أكد الجميع على سيادة القانون وأن الجميع ملتزم تماما بتطبيق النصوص القانونية بكافة مستوياتها.


وأضاف الوزير أنه تم التوافق خلال الاجتماع على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.


كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة أعضاء من نقابة الأطباء وثلاثة أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.

 
gnews

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