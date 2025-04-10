لقاء يبحث ترويج منطقة رحاب الأثرية سياحيا

وبحسب بيان للبلدية، تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الكفيلة بتسليط الضوء على منطقة رحاب لجعلها وجهة سياحية ضمن مسار القطار في محافظة المفرق، وبما ينعكس إيجابا على ترويجها السياحي وجذب الزوار إليها.
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