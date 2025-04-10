الخميس 2025-04-10 04:12 م
 

لقاء يبحث ترويج منطقة رحاب الأثرية سياحيا

بلدية رحاب
بلدية رحاب
 
الخميس، 10-04-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس بلدية رحاب، أكرم الحراحشة، مع مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الدكتور زاهي خليل، خلال لقاء عقد اليوم الخميس في مبنى البلدية، سبل ترويج منطقة رحاب الأثرية سياحيا.

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وبحسب بيان للبلدية، تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الكفيلة بتسليط الضوء على منطقة رحاب لجعلها وجهة سياحية ضمن مسار القطار في محافظة المفرق، وبما ينعكس إيجابا على ترويجها السياحي وجذب الزوار إليها.

 
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