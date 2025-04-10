لقاء يبحث ترويج منطقة رحاب الأثرية سياحيا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية رحاب، أكرم الحراحشة، مع مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الدكتور زاهي خليل، خلال لقاء عقد اليوم الخميس في مبنى البلدية، سبل ترويج منطقة رحاب الأثرية سياحيا.

اضافة اعلان