لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك

الوكيل الإخباري- بحث محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل في محافظة الكرك، سبل تعزيز التعاون بين الجهات المحلية.

اضافة اعلان



ويأتي اللقاء في إطار مبادرة "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية"، التي يقوم عليها الفريق والهادفة إلى إبراز إنجازات الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسليط الضوء على ما تحقق من تقدم في مختلف المجالات.