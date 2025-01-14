لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك

ويأتي اللقاء في إطار مبادرة "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية"، التي يقوم عليها الفريق والهادفة إلى إبراز إنجازات الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسليط الضوء على ما تحقق من تقدم في مختلف المجالات.
وأكد الشريف، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف التنموية، مشددا على ضرورة إبراز إنجازات الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
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