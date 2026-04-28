لقاء يبحث تعزيز التعاون بين "العلمية الملكية" وجامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- استقبلت الجمعية العلمية الملكية في مقرها، مجلس عمداء جامعة اليرموك برئاسة رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري بهدف بحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

اضافة اعلان



وحضر اللقاء رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وأعضاء مجلس عمداء جامعة الأميرة سمية وعدد من مديري المراكز في الجمعية العلمية الملكية.



وقال نائب رئيس الجمعية المهندس رأفت عاصي، إن الهدف العام الذي تسعى إليه الجمعية يتمثل في حماية صحة الإنسان وسلامته والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الأردن، موضحا أن للجمعية علاقات مع المؤسسات العلمية والأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.



وبين أن الجمعية تضم 350 باحثا وفنيا و44 مختبرا معتمدا على الصعيدين المحلي والدولي، موضحا أنها تنفذ الأبحاث التطبيقية مع مختلف الجهات بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاعات الصناعية والأكاديمية والخاصة وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية كما وردت رؤية التحديث الاقتصادي وأشار إلى أن الجمعية تقدم الاستشارات وخدمات الفحص الفني للقطاعين العام والخاص وتنفذ المشاريع في مجالات البيئة والتغير المناخي والمياه والطاقة وبحوث البناء، لافتا إلى أن الجمعية تمتلك بنية تحتية متكاملة من البحث العلمي التطبيقي ومختبرات الفحص والمراكز الفنية المتخصصة.



وأضاف عاصي أن لدى الجمعية مركز "العلم في خدمة المجتمع" الذي يركز على أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار بدراسات وأبحاث مختلف قطاعات ومراكز الجمعية وبما يحدم المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أنه تم أخيرا افتتاح مختبر فحوصات دوائية حاصل على الاعتمادين المحلي والدولي.



واختتم عاصي أن فكرة تأسيس العديد من الجامعات الأردنية انطلقت من الجمعية العلمية الملكية ومنها جامعة اليرموك، مشيرا إلى أن الجمعية تعد منصة للباحثين في المملكة من مختلف الجهات والجامعات للعمل معا بما يعود بالنفع لأردننا الغالي.



وقال نائب رئيس الجمعية للبحث العلمي الدكتور عرفات عوجان والذي أدار الحوار، إن البحث العلمي التطبيقي والبحث العلمي متعدد التخصصات يعدان ركيزة أساسية في عمل الجمعية للاستجابة للتحديات والقضايا التي تواجه الأردن.



وأشار إلى جهود مركز البحوث للصناعة في تطوير منتجات تعزز الإنتاج الزراعي من مخلفات الفوسفات وكذلك في مجال الصناعات الغذائية من حيث تاريخ الصلاحية والمكونات ذات القيمة المضافة.



وتحدث عوجان عن المجموعات البحثية التي تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات المياه والطاقة والغذاء.



من جانبه قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري إن هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي الجامعة المستمرة لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية ومراكز البحث العلمي الرائدة.



وأكد أن اللقاء يجسد رؤية الجامعة في الانفتاح على المؤسسات البحثية والتقنية، مشددا على أن "اليرموك" تضع إمكاناتها الأكاديمية والبحثية في خدمة الأهداف الوطنية التنموية خاصة في ظل التحولات المتسارعة نحو اقتصاد المعرفة.



وأضاف أن الجامعة ماضية في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات الابتكار وريادة الأعمال مؤكدا أن تشبيك الجهود مع مؤسسة عريقة كالجمعية العلمية الملكية وشريك أكاديمي متميز كجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جودة التعليم العالي.