الثلاثاء 2025-12-09 11:27 ص

للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي

إدارة التنفيذ القضائي
التنفيذ القضائي
الثلاثاء، 09-12-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   حذّرت إدارة التنفيذ القضائي من تزايد حالات المطلوبية الناتجة عن ممارسات مالية غير مدروسة، مثل الإسراف وضعف الوعي القانوني والاعتماد المتنامي على القروض السريعة.

وقالت الإدارة، في منشور توعوي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مثل هذه السلوكيات قد تقود إلى مسار خطِر ينتهي بتبعات قضائية يمكن تجنبها من خلال التخطيط المالي الرشيد.


وتأتي هذه الرسالة ضمن جهود مديرية الأمن العام الهادفة إلى الحد من المشكلات المالية والقانونية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام لدى الأفراد.

 
 


