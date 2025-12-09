للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي

وقالت الإدارة، في منشور توعوي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مثل هذه السلوكيات قد تقود إلى مسار خطِر ينتهي بتبعات قضائية يمكن تجنبها من خلال التخطيط المالي الرشيد.
وتأتي هذه الرسالة ضمن جهود مديرية الأمن العام الهادفة إلى الحد من المشكلات المالية والقانونية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام لدى الأفراد.
