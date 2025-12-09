للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّرت إدارة التنفيذ القضائي من تزايد حالات المطلوبية الناتجة عن ممارسات مالية غير مدروسة، مثل الإسراف وضعف الوعي القانوني والاعتماد المتنامي على القروض السريعة.

اضافة اعلان



وقالت الإدارة، في منشور توعوي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مثل هذه السلوكيات قد تقود إلى مسار خطِر ينتهي بتبعات قضائية يمكن تجنبها من خلال التخطيط المالي الرشيد.