الثلاثاء 2025-07-29 05:26 م
 

للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ادارة ترخيص المركبات
 
الثلاثاء، 29-07-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-   كشف وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، عن اتفاق مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الترخيص في الفترة المسائية، وذلك في عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة.

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 وأوضح أبو صعيليك، أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات الترخيص بعد انتهاء دوام الموظفين الرسمي، ضمن جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر".

 
 
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