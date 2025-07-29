للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل التنمية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد الراغبين بمزاولة مجال العمل الاجتماعي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبزاخ
-
العيسوي: المبادرات الملكية تترجم توجيهات الملك وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سد منيع في وجه التحديات
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
-
وزير الداخلية يزور مركز حدود المدورة ويلتقي أبناء قرية المدورة
-
المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام
-
الملك: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها