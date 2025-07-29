للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء

الوكيل الإخباري- كشف وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، عن اتفاق مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الترخيص في الفترة المسائية، وذلك في عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة.

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