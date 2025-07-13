الأحد 2025-07-13 10:05 م
 

للمرة الثالثة في شهر .. إخلاء منزل بسبب التشققات في مخيم اربد

مخيم اربد
مخيم اربد
 
الأحد، 13-07-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-  تفقد محافظ إربد رضوان العتوم اليوم أحد المنازل في مخيم إربد وذلك عقب بلاغ ورد عن وجود تشققات في جدرانه ما أثار مخاوف السكان بشأن سلامة المبنى.اضافة اعلان


وأصدر العتوم قرارا فوريا بإخلاء المنزل احترازيا من قاطنيه حرصا على سلامتهم وتجنبا لوقوع أي مخاطر محتملة.

ووجه العتوم خلال الجولة لجنة مجلس البناء الوطني ولجنة الصحة والسلامة العامة إلى التوجه فورا للموقع ودراسة واقع حال المبنى فنيا وإنشائيا وتقديم تقرير مفصل يحدد مدى صلاحية البناء للسكن مع اتخاذ القرار المناسب بناء على نتائج الكشف الفني.

وأكد العتوم  أن الحاكمية الإدارية في المحافظة تضع سلامة وحياة المواطنين في مقدمة أولوياتها ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات وقائية مهما كانت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح العتوم أن الجهات المختصة ستتابع الملف عن كثب لحين البت النهائي في وضع المنزل إما بالإخلاء الدائم أو اتخاذ إجراءات تدعيم هندسي مناسبة في حال توفرت الشروط الفنية لذلك.
 
 
gnews

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